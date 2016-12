Trirriense Alex Cowboy está no UFC 207 e luta hoje em Las Vegas

Com 28 anos, o trirriense Alex Cowboy sobe ao octógono, nesta sexta-feira (30) para fazer sua quarta luta este ano no UFC 207 que acontece em Las Vegas (EUA). O lutador que vem de dois resultados positivos, contra James Moontasri e Will Brooks, enfrenta Tim Means.

Para vencer o combate válido pelo maior evento de MMA do mundo, que está marcado para às 21h30, Cowboy treinou durante dois meses, realizando seu camping nas cidades de Três Rios, com o mestre André Tadeu, assim como seu preparo físico com o mestre Tiago Vasconcelos e no Rio de Janeiro com os mestres Phillip Lima e Tatá Duarte.

Como seu adversário também gosta trocação, a estratégia de luta de Alex Cowboy foi feita para que ele leve o combate para o chão ou mantenha seu oponente nas grades, sempre focando em cansar os braços de Tim Means.

“O Tim Means trabalha bem a cotovelada e com certeza vai querer vir para “´porrada”, mas o Cowboy está preparado para tudo, creio que a luta não irá passar do segundo round, o Alex vai nocautear e vencer”, disse André Tadeu.

Lutando pela categoria peso-meio-médio (até 77kg), Cowboy, que possui 16 vitórias em sua carreira, quatro derrotas, um empate, um “No Contest” (luta sem resultado), viajou no dia 26 desde mês para os Estados Unidos e agora esta a poucas horas de conquistar mais uma vitória. Quem quiser assistir a luta pode acompanhar pelo Canal Combate.