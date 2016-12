Acusado de estupro é preso em flagrante

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante por estupro de vulnerável no último sábado (17) no bairro Santa Terezinha. Ele já era suspeito de outro caso de estupro.

O crime aconteceu por volta das 4h da manhã. A vítima de 18 anos estava voltando para casa, após uma festa, com o namorado e dois amigos. Um desses amigos era José Carlos Tadeu dos Santos, pastor, e que foi o autor do crime. Segundo o relato, a menina e o namorado foram dormir, quando, no meio da noite, o namorado saiu da casa para comprar algo. Foi aí que José Carlos se aproveitou para abusar da vítima, que estava dormindo.

A polícia foi acionada e José Carlos foi preso em flagrante. A vítima fez exame de corpo de delito, que comprovou o crime. Esse é o segundo inquérito por estupro que José irá responder.