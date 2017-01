Chuva causa alagamento em Paraíba do Sul

O anoitecer da última sexta-feira (6) trouxe uma forte chuva (tromba d’água), que caiu sobre a cidade de Paraíba do Sul. Segundo informações passadas pela prefeitura municipal, foram aproximadamente 80mm de chuva que ocasionaram uma série de transtornos.

Centenas de casas ficaram alagadas, carros submersos, houve deslizamentos de terras e até a abertura de uma cratera no bairro Brocotó. A Praça São Pedro São Paulo, encheu rapidamente e água tomou conta das vias quase atravessando a linha férrea, indo em direção à Rua das Palhas, chegando até ao degrau do altar da Igreja Matriz, sendo necessário o apoio do Corpo de Bombeiros que retirou as pessoas que estavam na missa de Reis e ficaram abrigadas na sacristia sem ter como sair do templo.

Parte da Rua Vereador Marco Aurélio Bonfante, no Portal do Sol, cedeu e a via foi interditada pela Defesa Civil pelo fato de haver risco de desabamento devido às rachaduras e um grande buraco. O prédio anexo da prefeitura, que fica no centro da cidade e é utilizado pelo setor de informática, também foi atingido por uma ruptura da galeria que passa em baixo, o que causou a perda de vários equipamentos.

Três casas tiveram suas estruturas danificadas durante o vendaval e uma das palmeiras da Praça Marquês de São João Marcos (Jardim Velho) com mais de 20 metros de altura, caiu e obstruiu uma das calçadas da praça. Vale ressaltar que ninguém se feriu. A retirada da palmeira, assim como a limpeza das ruas, foi iniciada na manhã seguinte e finalizada no domingo (7).

Vale lembrar que, em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada através do 199.