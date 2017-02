Claudão do Povo: “A Câmara de Vereadores está de portas abertas para a população”

José Cláudio de Almeida, o Claudão do Povo, chega ao seu terceiro mandato como vereador de Paraíba do Sul e segundo como presidente. Ainda criança, com seus 10 anos, ainda sem saber qual seria o seu destino, Claudão já dava os primeiros passos para se tornar homem público.

“Minha mãe (Apparecida) que me inseriu na população, me fez ficar comunicativo, falante e conhecedor de muita gente. Ainda bem novo fui para a rua trabalhar, vender verduras, ovos e doces. Meu pai, que era pedreiro, teve que se aposentar e eu como o segundo filho de uma família de seis irmãos, tinha que ajudar no sustendo da casa. Pegava o carrinho e saia vendendo pelas ruas de Andrade Pinto – sou de lá – e para que as pessoas comprassem os produtos eu contava minha história de vida cheia de dificuldade e com isso elas acabavam comprando as minhas coisas”, explicou o vereador.

Através desse carisma, Claudão foi ficando cada vez mais próximo do povo e passou a querer defender os direitos de quem o cercava. Ao fazer magistério, “brigava” pelos direitos dos estudantes de sua classe.

“Vim de família muito humilde mesmo e me dediquei a ela e às pessoas que, de alguma forma necessitam de algo. Antes de ser vereador, eu ainda nem pensava nessa hipótese, vim a esta Casa de Leis reivindicar o direito de uma gestante e depois fui para os meios de comunicação reclamar; eu tinha que ajudá-la”, disse.

Sempre chegando ao hospital para pedir socorro para alguém, indo aos postos de saúde solicitar atendimento, pedindo asfaltamento, em 2002, passou a administrar o próprio bar na Marrecas e mais uma vez se envolveu com cidadãos que tinham os direitos lesados e acabou sendo convidado a ser candidato nas eleições de 2004.

Não venceu, o número de cadeiras da Câmara Municipal de Vereadores, caiu de 13 para nove e Claudão se tornou suplente. “Aceitei o convite no último instante. Eu não tinha a noção do quanto podia lutar pelas pessoas estando aqui dentro. Perdi, mas voltei candidato em 2008 e fui eleito pela primeira vez e concorri ao cargo de vice-presidente da Casa e ganhei”, contou Claudão.

Com o pensamento de sempre servir ao próximo, ajudar os necessitados, mesmo tendo uma vida bem difícil, compartilhar com o outro o que tinha, Claudão, antes de ser vereador, trabalhou entre outros lugares, no Detran e nesta época foi fazer faculdade de direito concluindo o curso quando já ocupava uma cadeira na Câmara.

Vieram às eleições de 2012 e Claudão mais uma vez se candidatou e por dois anos foi o primeiro secretário da Casa vindo a ser presidente nos outros dois anos que restavam de seu segundo mandato.

Eleito pela terceira vez, nas eleições de 2016, Claudão mais uma vez conquistou a presidência da Câmara de Vereadores de Paraíba do Sul. “Tudo era novo, vim para cá entender como tudo funciona e hoje tenho confiança, sou o único da Casa com três mandatos consecutivos. Acho que a Câmara tem que ser respeitada; sempre preguei a transparência”, falou o vereador.

Conquista

Sempre lutei por várias causas, entre elas o Numes – Núcleo Municipal de Ensino Especializado (Escola para crianças especiais) o PFS do Amapá e Bela Vista para que fossem unificados, troca de iluminação na Rua Bernardino Franco no Jatobá, entre outros.

Projetos

“Minha visão é o coletivo e quando assumi a presidência vi que a estrutura do Procon era péssima. Chovia na sala de atendimento, o sol batia o dia todo e o espaço utilizado era nos fundos da Câmara. Arrumei uma nova sala dentro da Casa e o número de atendimentos passou, de quatro a seis por dia, para 30.

O Procon, que antes funcionava de 8h às 11h, três vezes por semana, passou a ficar aberto todos os dias, de segunda-feira a sexta-feira de 8h às 17h, sendo às sextas somente trabalho interno. Com a mudança, acabei com a fila. As pessoas chegavam aqui às 4h da manhã para pegarem uma senha e agora isso não acontece mais”.

“Peguei uma Câmara com funcionários com férias vencidas, extintores fora da validade, cortinas ruins, três ventiladores funcionando. Coloquei as contas em dia, acertei tudo, dei uma geral na Casa e ainda fiz uma copa para que os colaboradores tirem 15 minutos para tomar café.

Montamos um novo arquivo, que também estava em péssimas condições. Temos agora um arquivo organizado”, comentou.

Desafios

“Acessibilidade. Temos um prédio histórico que não pode ser mexido, mas precisamos que ele tenha acessibilidade. O cadeirante tem que pode vir assistir as reuniões.

Outro desafio será fazer uma reforma externa e administrativa. Mas vamos conseguir”.

Prefeitura

“Parceria. O prefeito, Dr. Alessandro, tem comunicado todos seus atos a nós, vereadores. Vejo que ele está tendo interesse em partilhar tudo com a Casa e neste momento o executivo e o legislativo estão unidos e espero que assim seja durante os quatro anos. Tem que haver respeito entre estes dois poderes”.

Presidência da Câmara

“Ser presidente da Câmara de Vereadores é uma responsabilidade muito grande, não é nada fácil, temos que lidar com inúmeras pessoas, atender a todos e ter jogo de cintura. Não tenho um processo e nenhum balancete rejeitado.

As portas da Câmara estão abertas para população, atendo sem agendamento, estou aqui o dia todo, sou empregado do povo e tenho o tempo que for necessário para ele. Nem sei quantas pessoas eu recebo por dia, não importa quantas tenham, atendo um a um.

A população tem que vir para as reuniões. Somente desta forma o povo pode fiscalizar e cobrar”.

Ser político

“Não é difícil quando você se propõe a fazer o bem. Se ele prevalecer as coisas vão acontecer”.

Mudança no horário das reuniões

“As reuniões aconteciam à noite e para economizar, já que desta forma elas eram realizadas dentro do horário de funcionamento da Casa, que é de 12h às 17h. Porém muitas pessoas que trabalham neste horário querem vir às reuniões e não podem, então vamos retornar para às 19h às segundas e quintas-feiras”.

Mudança na política

“Hoje você vê o Ministério Público (MP), que eu respeito e admiro resgatar, ao lado da Polícia Federal (MP), através destas operações, aquilo que é nosso e nos foi tirado da saúde, educação, segurança, transporte… Tenho orgulho de presenciar esta mudança na política nacional, de saber que estão devolvendo o que é nosso por direito e que os culpados estão sendo punidos.

Está surgindo uma luz no fim do túnel, o judiciário está vindo para moralizar e o MP para mostrar que as coisas podem sim mudar, já estão mudando. Aquela concepção de que o interesse é meu tem acabar, tem que ser o interesse de todos.

Não pode pegar dinheiro do povo, fomos eleitos para trabalhar em prol do povo. O bom é pode deitar e dormir com a cabeça tranquila”.

Agradecimentos

“Agradeço a Deus que nos ajuda e abençoa, que ele me dê força para que eu possa dar minha contribuição para o povo sul-paraibano, povo este que sou apaixonado. Agradeço também às pessoas que confiaram em mim e me autorizaram a retornar a esta Casa e aos vereadores que confiaram em mim para mais uma vez administrar a Câmara de maneira harmônica”, concluiu.