Dr. Alessandro é empossado prefeito de Paraíba do Sul

A posse do prefeito eleito de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro, de sua vice Mariângela e dos onze vereadores, aconteceu na manhã do último domingo (1) na Câmara Municipal. Antes do ato oficial, uma missa em ação de graças foi realizada na Igreja Matriz de São Pedro e São Paulo.

Durante seu pronunciamento, Dr. Alessandro disse que o momento é difícil, mas que irá enfrentar as dificuldades. “Grandes responsabilidades surgirão a partir de agora, grandes dificuldades a serem vencidas em um momento de crise, como todo mundo sabe, mas um momento de crise mostra quem são as pessoas capacitadas para vencê-las. E eu tenho fé que o meu povo vai ter um destino melhor”.

A escolha da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores também ocorreu durante a solenidade e ficou definida da seguinte forma: José Cláudio de Almeida, mais conhecido como Claudão do Povo, foi reeleito presidente da Casa para o biênio 2017/2018, tendo como vice-presidente Diogo Jacaré, Marquinhos Carismático primeiro secretário e Francisco da Saúde segundo secretário. Apenas os edis Mário Sérgio e Tiago Martins não votaram na composição citada.

Empossados:

Prefeito Dr. Alessandro Bouzada

Vice-Prefeito Mariângela Santos

Vereadores

Diogo Jacaré

Francisco da Saúde

Mário Sérgio

Jarbas Soares

Marquinho Carismático

Cici

Dedé, o Filho do Dr Ilson

Edilson Gomide

Maninho Magdalena

Claudão do Povo

Tiago Martins