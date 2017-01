Folia Jornada Tradição do Oriente celebra o Dia de Reis

Por mais um ano a Folia de Reis Jornada Tradição do Oriente saiu às ruas de Paraíba do Sul, Três Rios e Avelar para celebrar os Santos Reis. Desde o dia de Natal, 25 de dezembro de 2016, que a folia do Zé Bola está passando de casa em casa com seus 35 foliões e 15 palhaços.

Com mais de 70 anos de existência, a Folia de Reis Jornada Tradição do Oriente, vem mantendo a tradição de permanecer na mesma família, desta forma o ato de liderar a folia vem passando de geração em geração.

E para celebrar a visita dos três reis magos – Belchior, Baltazar e Gaspar, ao menino Jesus, a folia encerrou, na noite de ontem (6), mais uma etapa de sua caminhada com um grande encontro na residência da mãe de Zé Bola, no bairro Amapá, em Paraíba do Sul.

Após a apresentação da folia, da bênção dos palhaços, das orações e da entrega da bandeira, foi servido um jantar para os integrantes da Jornada Tradição do Oriente, que mantém viva esta celebração do fim dos festejos natalinos, data também que as pessoas costumam desmontar as árvores de Natal, presépios, entre outros enfeites.

Porém, a folia ainda retornará seus trabalhos no dia 15 de janeiro, aniversário da cidade, quando o grupo irá se apresentar no centro e até o dia 20, dia de São Sebastião, foliões e palhaços seguem alegrando as crianças, tocando músicas e entoando cânticos bíblicos.