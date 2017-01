Jovem é preso vendendo entorpecente

Após a polícia receber denúncia, na tarde de sábado (7) de que havia movimentação de tráfico de drogas em um local conhecido como Rua da Mina, em Paraíba do Sul, PMs foram até o endereço e localizaram cinco elementos.

Durante a abordagem foram encontrados dentro da moto de um dos elementos, um tablete de erva seca e a quantia de R$70, que Gabriel de Freitas Silva, de 22 anos, confessou ser o dono do material, sendo o mesmo conduzido para delegacia.

Ao ser questionado sobre o fato de estar traficando, Gabriel, contou que teria mais entorpecentes em sua residência para venda posterior. Os PMs então foram até a rua Uruguai, no Parque Morone, onde o jovem mostrou uma sacola contendo 20 pinos de pó branco com a inscrição Vera Fischer com valor de R$ 20, onde Gabriel disse que venderia por R$30 cada.

O rapaz foi novamente levado para a 107ª DP e autuado no artigo 33 por tráfico de drogas, ficando preso à disposição da justiça. 30