Lutador de Paraíba do Sul é homenageado no Rio de Janeiro

O atleta Gustavão “The Rock”, que treina com o professor Eduardo “Samurai” Souza na Game Fight Team Samurai, em Paraíba do Sul, foi homenageado no domingo (8), com um troféu e um diploma, após ter conquistado três importantes campeonatos no ano de 2016, todos disputados no Rio de Janeiro. O evento ocorreu no Ginásio Municipal, na Tijuca (RJ).

Gustavão foi campeão do Brasileiro de Jiu-Jítsu em julho, levou o mundial em setembro e o Sulamericano em dezembro. O lutador ainda ficou em primeiro lugar no ranking nacional pela Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu Desportivo (CBJJD).

“Quero agradecer a meu mestre, Eduardo “Samurai”, minha família e meus companheiros de treino, sem eles eu não teria conseguindo alcançar tamanhas vitórias. Agora estamos comemorando juntos os frutos colhidos deste bom trabalho quem vem sendo feito em Paraíba do Sul pelo mestre e amigo Eduardo”, disse Gustavão.