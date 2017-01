Menores são flagrados com droga e munições

Dois menores, de 17 anos, foram abordados durante a madrugada de segunda-feira (9) na Rua Fagundes Varela, Vila Isabel, Três Rios, após levantarem suspeitas de que ambos estariam praticando algo ilícito.

Ao procederem revista os policiais encontram com um deles, três munições de revólver calibre 38 e com o outro, um cigarro de maconha e R$26,50. O caso foi encaminhado para delegacia e quem estava com as munições irá responder de acordo com as normas da Lei do Desarmamento e o que portava o entorpecente responderá como usuário de drogas.