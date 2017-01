PM recupera carro

Após parar o condutor de um Golf preto placa KWJ-3167, que estava em atitude suspeita Avenida Prefeito Bento Gonçalves Pereira, bairro Palhas, em Paraíba do Sul, nada de ilícito foi encontrado dentro do veículo, porém, ao consultarem o sistema, os PMs descobriram que o carro havia sido roubado no dia 28 de novembro de 2016, no estado de São Paulo.

Mediante o ocorrido, o condutor foi levado para a delegacia, onde foi autuado na receptação culposa e foi liberado logo em seguida. Já o veiculo permaneceu na 107ª DP.