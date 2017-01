Prefeitura faz contrato emergencial com empresa coletora de resíduos

A prefeitura de Paraíba do Sul informou à população, que o contrato com a empresa que coletava os resíduos sólidos do município, estava aditivado até 31/12/2016 e que não poderia mais ser admitida nova prorrogação sem a disponibilidade de caixa, conforme artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Segundo a assessoria do órgão, desde a instalação da transição, a questão era de conhecimento do futuro governo, que determinou medidas urgentes para enfrentar o problema. Ainda na comissão de transição, diligenciou para elaboração de um plano emergencial para a questão dos resíduos sólidos. De posse desse estudo, o então futuro governo fez cotação para atendimento de emergência em todas as empresas que prestam o serviço na região centro-sul fluminense e adjacências, desde que a empresa apresentasse licença de operação do INEA.

No primeiro dia útil do atual governo, foi baixado um decreto reconhecendo a situação de emergência, com a cotação positiva de três empresas e a resposta pelo não interesse em prestar o serviço por parte de duas, homologou-se o contrato emergencial por 90 dias na forma do artigo 24, inciso 4 da Lei 8.666/93 de Licitações, sendo que, imediatamente também foi determinado a abertura de processo licitatório ordinário para a contratação definitiva do serviço por empresa especializada, considerando que a administração pública de Paraíba do Sul não tem condições operacionais de executar diretamente o serviço.

O serviço de coleta já foi iniciado, e a frota conta com nove veículos, incluindo compactadores, caminhão satélite, baú para resíduo hospitalar e um veículo para supervisão.