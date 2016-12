Riachuelo vence os principais Campeonatos nas Categorias de base no futebol sul-paraibano em 2016

Sempre acostumado a grandes conquistas, o Riachuelo Esporte Clube, tem todos os motivos para comemorar neste final de temporada no futebol sul-paraibano. A equipe do centro da cidade, comandada pelos treinadores Marcelo Brum e João Paulo, venceu os principais campeonatos nas categorias de base de futebol em Paraíba do Sul.

No primeiro semestre venceu o Campeonato dos Núcleos de Futebol da Cidade, nas categorias Sub-11 e Sub-13 e no segundo semestre levantou a taça das categorias Sub-15 e Sub-17 nas competições promovidas pela Liga Sul-paraibana de Desportos em parceria com a Subsecretaria Municipal de Esportes.

As duas conquistas mais recentes vieram no domingo (11), quando foram disputadas em seu estádio no centro da cidade, as finais do Campeonato dos Núcleos de Futebol nas categorias Sub-15 e Sub-17, onde o Riachuelo derrotou o Atlético Clube Volante por 3 x 1 na categoria Sub-15, com gols marcados pelos jogadores Lucas Emanoel 2 e Victor Hugo, com Lucas Santos descontando para o ACV. Com o resultado o REC ficou com o título invicto da categoria.

Na categoria Sub-17 a equipe jogou com o Werneck e fizeram uma final emocionante do primeiro ao último minuto, onde o Riachuelo abriu a contagem na etapa inicial com um belo gol marcado pelo meia Lorran Rosa em cobrança de falta, segurou a vantagem até os minutos finais, quando acabou descuidando e permitindo o empate que veio com o jogador Gabriel Pereira, o que levou a decisão para os pênaltis, onde mais uma vez o Riachuelo foi mais eficiente e venceu por 4 x 2, conquistando mais um título para a sua galeria de troféu e fechando o ano com chave de ouro.