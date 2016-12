Time da ELC vence o Campeonato Society de Empresas da Liga Sul-paraibana de Desportos

Uma grande festa marcou na manhã de domingo (18) o encerramento do Campeonato Society de Empresas da Liga Sul-paraibana de Desportos , que teve a sua final disputada no Campo Society do Complexo esportivo do Parque Salutaris. A partida que apontou o Campeão da temporada foi muito disputada do começo ao fim com as duas agremiações se revezando no domínio da partida, com o time da ELC aproveitando melhor as oportunidades criadas na partida para transformá-las em gols e vencer a partida por 2 x 1, diante do bom time da Arquitetura, que lutou até o minuto final em busca do empate, mas não soube aproveitar as oportunidades de gols que criou, o que lhe impediu de furar o forte bloqueio defensivo do adversário.

Ao final da partida num clima de confraternização e esportividade as equipes posaram juntas para a foto, antes da entrega da premiação, que contou com a presença do presidente da Liga Sul-paraibana de Desportos, Fernando Luís dos Santos. O time da ELC além do troféu de campeão, também recebeu o troféu de defasa menos vazada, enquanto que o troféu de artilheiro ficou com Maciel Felipe da equipe HWJ Engenharia.

O time da ELC foi campeão com Willian, Lucas, Felipe Augusto, Danilo Rocha, Evandro, Anderson, Weverton, Edmilson Rodrigo e Walter Junior.

O Arquitetura atuou com Rogério Luís, Diogo Barbosa, Robson Lomba, Luís Flávio e Geovane Vieira.