Três pessoas morrem em acidente

Um acidente grave deixou três mortos e um ferido na manhã desta sexta-feira (23), no Km 192 da BR 393, no bairro Vieira Cortez em Paraíba do Sul.

Um Corolla tentava a ultrapassagem quando se deparou com uma carreta no sentido contrário. O motorista da carreta ainda tentou desviar, mas não conseguiu evitar o acidente.

Milton Ferreira Pinto Filho, de 46 anos, e outra vítima de aproximadamente 25 anos, ainda não identificada, foram levados para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios. Everton Duarte Gomes, de 39 anos, e outras duas vítimas de aproximadamente 5 e 25 anos, também não identificadas, morreram no local.

Os bombeiros prestaram socorro às vítimas, e os dois sentidos da rodovia ficaram interditados devido ao acidente.