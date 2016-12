Prédio da Prefeitura de Paty tem energia elétrica cortada

Na manhã de ontem (27), a energia elétrica do prédio administrativo da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes, localizado na Rua , no Centro, foi cortada pela Light por falta de pagamento da fatura do mês de outubro/2016.

Nossa redação tentou contato com a prefeitura para mais esclarecimentos, mas não obteve êxito.

Até o final da tarde de ontem não conseguimos informações se o prédio continuava sem energia elétrica.

Em nota, através de sua assessoria, a Light informou que devido ao sigilo na relação cliente/ empresa, não divulga o valor do débito, informando que está em processo de negociação com a prefeitura para restabelecimento do serviço.