A polícia foi até ao trevo de Aparecida, Sapucaia, na noite de quarta-feira (4) e fez contato com um homem, de 38 anos, que contou que seu Caminhão modelo 8150 branco com placa LQG-9512 de Além Paraíba (MG) havia sido roubado no km 29 próximo à pedreira.

O motorista também disse que quatro homens armados chegaram em um gran siena branco e anunciaram o assalto levando o veículo. O fato foi apresentado na 109ª DP onde o caso foi registrado.