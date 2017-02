Chuva causa alagamento em Anta

No último sábado (4), moradores do distrito de Anta, em Sapucaia, foram surpreendidos com a chuva que atingiu a localidade. Quintais, casas e estabelecimentos comerciais foram alagados, danificando diversos itens e ocasionando prejuízo material.

De acordo com informações da Prefeitura de Sapucaia, a limpeza feita pelas Secretarias de Serviços Públicos e Obras, permanece durante esta semana, acompanhadas pelo prefeito Fabrício Baião.

Não há registro de famílias desabrigadas ou desalojadas.