Empossado como prefeito de Sapucaia, Fabrício Baião anuncia redução de secretarias

A cerimônia de posse em Sapucaia foi realizada na Praça Miguel Couto Filho, localizada em frente ao Paço Municipal, na noite deste domingo (1º). Em uma cerimônia histórica, feita pela primeira vez em praça pública, foram empossados como prefeito de Sapucaia, Fabrício Baião (PMDB) e o vice-prefeito, Francisco de Assis Cavalcanti, o Chiquinho (PMDB). Na solenidade, o novo prefeito de Sapucaia afirmou que fará uma administração enxuta.

Fabrício Baião, que tem 43 anos, já foi eleito vereador duas vezes e ocupou o cargo de presidente da Câmara Municipal da cidade. Ele é casado e tem uma filha. O peemedebista já ocupou também o cargo de Chefe de Gabinete na primeira gestão do prefeito anterior, Anderson Zanon.

O novo prefeito vai cobrar economia em todos os sentidos dos servidores e ainda destacou que a gestão dele terá menos secretarias municipais do que na administração passada, totalizando oito pastas a princípio.

“Temos que ter medidas de austeridade porque o momento do país é crítico. E nós vamos começar a gestão enxugando a máquina, pois o exemplo tem que partir do próprio prefeito. Vamos pegar uma prefeitura em situação muito difícil, mas tenho certeza que Deus preparou um fardo que eu possa carregar. Ele não me daria algo que eu não pudesse seguir em frente”, afirmou Fabrício Baião.

Em seguida, o prefeito eleito anunciou os nomes dos 08 secretários que vão fazer parte da administração municipal. Durante o discurso, Baião diz que não será permitido nenhum tipo de corrupção na gestão dele.

Confira abaixo a lista com os nomes dos novos secretários.

Secretaria Municipal de Fazenda – Cleiton Tavares de Oliveira

Secretaria Municipal de Administração – Robson José Storani

Secretaria Municipal de Saúde – Thais Bittar

Secretaria Municipal da Assistência Social – Cleuza Rodrigues Galluzzi

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Francisco de Assis Cavalcanti (Chiquinho)

Secretaria Municipal de Obras – Paulo Ferreira Coelho

Chefia de Gabinete – Geosephine Stella Eiras Vasti Langoni (Querida)

Procuradoria – Dr. Cícero Figueiredo Ottero

Encerrando a cerimônia, a chave da cidade foi entregue pelo prefeito Fabrício Baião para todas as lideranças religiosas de Sapucaia, que fizeram um ato profético.

Após a solenidade, prefeito e vice seguiram para a Prefeitura de Sapucaia, e pela primeira vez ainda na noite deste domingo entraram no prédio histórico. O primeiro ato dentro do gabinete foi feito por lideranças religiosas que oraram pela nova administração que assume a cidade, desejando-lhe boa sorte.

Seguindo o protocolo, prefeito e vice assinaram o livro de posse da prefeitura, para em seguida ir novamente para a praça e cumprimentar o grande público que estava presente.