Na terça-feira (20), após contato com DPO de Água Santa, uma guarnição da PM fez cerco no KM 39 da BR 116, na Vila do Pião em Sapucaia, para cumprir mandado de prisão em aberto.

No local, a PM encontrou Eliel Ferreira da Costa, de 28 anos, que era foragido da justiça acusado de estupro. Eliel foi conduzido a 109ª DP de Sapucaia onde permaneceu preso.