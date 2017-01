Prefeitura de Sapucaia: Dívida ultrapassa os R$ 17 milhões

O primeiro dia de trabalho para a nova equipe do Governo de Sapucaia não foi nada fácil. Computadores bloqueados, sem informações, sem lápis, caneta, papel ou quaisquer outros recursos que possibilitassem o início de uma longa caminhada. Juntando a esta dificuldade, uma crescente dívida que hoje ultrapassa os R$ 17,3 milhões, mas que poderá subir ainda mais.

“A situação que encontramos foi exatamente esta. Para se ter uma ideia, pegamos suprimentos emprestados na Secretaria de Educação para iniciar nossas atividades. Já sabíamos que a situação era crítica, mas esta semana estamos tendo ciência da grandiosidade e já tentando solucionar algumas pendências. O nosso dia tem sido de reunião, atrás de reunião. Não tivemos transição e isso dificultou sabermos o andamento das coisas e o valor exato da dívida deixada para esta administração”, resumiu o novo prefeito de Sapucaia, Fabrício Baião.

Na primeira medida como prefeito, Baião reduziu o número de secretarias de 15 para o 8. Esta mudança irá gerar anualmente uma economia de R$ 1 milhão, já que cada secretário trabalha com dois assessores. A segunda medida foi a negociação com a concessionária de energia elétrica Light, para o restabelecimento da energia no prédio público. De acordo com levantamento feito pela nova equipe de governo, a Prefeitura de Sapucaia deve R$ 553.964,78 à concessionária. “A energia estava engatilhada, e tivemos que negociar este débito. Serão parcelas de aproximadamente R$ 27 mil mensais. Sem energia, o servidor vai pra casa, porque não há o que possa ser feito aqui. Nosso início de trabalho está sendo difícil, mas com muito trabalho e transparência, vamos chegar lá”, garantiu o prefeito.

Dívidas

Além da dívida com a energia elétrica, Fabrício Baião tem como prioridade o pagamento da folha do mês de dezembro, que não foi quitada. “A nossa prioridade hoje é pagar o servidor, para que ele possa honrar com os compromissos que ele tem também. Vamos pagar ao servidor e aos prestadores de serviços”.

Segundo o prefeito, a Secretaria de Fazenda do governo anterior atestou uma dívida de R$ 14.723.068,78, mas, este não é o valor total do que o município de Sapucaia precisa pagar. A nova equipe já identificou também uma dívida de R$ 1,9 milhão na Saúde e uma dívida com o Ministério de Turismo de um evento promovido pela Fundação Zumbi dos Palmares, e que custou R$ 411 mil.

As contas do evento cultural seriam pagas pela União, mas como a prestação de contas feita pelo governo anterior foi reprovada, o novo governo precisa quitar para voltar a ter crédito perante os Governos Federal e Estadual. Com correção, o novo valor é de R$ 669.411,29 mil.

Diante destas situações, o município está negativado no CAUC – Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – o Serasa dos municípios. Em caso de negociação e após a primeira parcela, o município precisa esperar 20 dias para voltar a requisitar verbas.

Outra questão que tem impressionado o novo prefeito são as horas extras. Diante da folha de dezembro, por exemplo, o prefeito identificou a liberação de pagamento de R$ 100 mil em horas extras. “Temos exemplos de funcionários que vão receber R$ 5 mil só de hora extra, sendo que dezembro é um mês com muito ponto facultativo, com folgas. Isso é praticamente impossível. Não autorizamos mais que o servidor faça hora extra, até que a folha esteja em dia e que seja realmente necessário. Além disso, estamos realizando um relatório e vamos encaminhar para o Tribunal de Contas e Ministério Público. Vamos solicitar que os casos onde houve abuso de hora extra, que o dinheiro seja devolvido aos cofres públicos. Isso é inadmissível. É como se o dia da pessoa tivesse 100 horas e ele trabalhasse as 100 horas”.

Equipamentos

Além dos postos de saúde sem medicamentos, suprimentos, folhas, canetas, o prefeito tem preocupação grande também com a Secretaria de Serviços Públicos, que está sem ferramentas. “Vamos colocar ordem na casa. Muita coisa para fazer, mas na pasta de Serviços Públicos, por exemplo, temos a coleta de lixo funcionando. Vamos reunir alguns homens para manutenção nas ruas, porque o mato alto está tomando conta. A operação limpeza começa na próxima semana, e a capina e poda já vão começar a mudar a cara do nosso município”.

Situação crítica também está a frota municipal. O veículo que atende ao gabinete, ano de 2015, está parado há mais de 20 dias por falta de bateria. “Toda frota está sucateada. Um verdadeiro pouco caso com o dinheiro público. Os pneus estão ruins, sem baterias, sem lanternas, batidos, sujos, enfim, todos os veículos precisam passar por uma minuciosa vistoria da nova equipe municipal”, disse o prefeito.

A Secretaria de Educação parece ser a menos sofrida. Das 17 escolas públicas, todas estão funcionando, embora com problemas estruturais e falta de manutenção. O serviço de pintura e manutenção será agilizado para recepcionar aos 2.463 alunos no início do ano letivo, dia 06 de fevereiro.

Expectativa

Com o orçamento municipal aprovado em R$ 70 milhões por ano, a expectativa do prefeito Fabrício Baião é que dentro de dois anos, as coisas comecem a acalmar no município. Serão dois anos de intensos trabalhos, de muito desafio, e após este período, os projetos vão fluir com maior tranquilidade, garante o prefeito.

“Estamos trabalhando com 24 meses para tirar o município desta situação. As pessoas podem ficar despreocupadas, porque as coisas vão continuar funcionando. De forma precária, mas daqui a 24 meses a história será outra”, garantiu.

Projetos

Fabrício Baião disse, no entanto, que não pode ficar só vivendo os problemas. Prova disso é que, antes de assumir já fechou uma parceria com o Ministério do Turismo e vai realizar no próximo mês, um dos maiores festivais de verão do país no município. Dentre os shows previstos estão: João Lucas e Marcelo, João Neto e Frederico e Maria Cecília e Rodolfo.

“Esta é a porta de entrada para alavancar o comércio da cidade. Vamos impulsionar a venda de produtos e serviços, tais como restaurantes, bares, hotéis, pousadas e atrair visitantes, que com certeza, gastarão na cidade”, resumiu, acrescentando que o festival será divulgado na próxima semana.

O prefeito garante também a continuação da construção do posto de saúde, que vai beneficiar aos moradores da cidade e distritos. Assim como confirma a continuidade de parcerias com outros municípios como Além Paraíba (Minas Gerais), Vassouras e Três Rios. “O município não tem estrutura para construir e manter um hospital para atender aos casos de grande complexidade. Então o mais coerente é manter a parceria com outros municípios e garantir um serviço de qualidade aos milhares de pacientes que saem de Sapucaia diariamente para realizar tratamento nestes municípios. Tem funcionado e o que vamos fazer é melhorar este atendimento. Nosso intuito é proporcionar um serviço de qualidade aos moradores daqui, que acreditaram no nosso projeto e nos elegeu”.

À população, Fabrício Baião pede calma. “Gostaria que as pessoas ficassem tranqüilas. A culpa da cidade estar assim não é nossa, mas a responsabilidade é minha. Vamos tirar a cidade desta crise. O momento agora é de organizar a casa. No futuro vamos chegar bem próximo do que as pessoas esperam de uma cidade digna. Podem estar certos de que faremos uma administração séria e transparente, com dedicação e amor para este povo maravilhoso que tanto merece”, finalizou o prefeito Fabrício Baião, de 43 anos.