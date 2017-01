Prefeitura de Sapucaia reabre dia 12

A Prefeitura de Sapucaia está realizando um balanço da situação financeira e ficará fechada até o próximo dia 12, quinta-feira. De acordo com informações do prefeito Fabrício Baião, a falta de informações dificultou o balanço da situação financeira do Poder Executivo. “Não tivemos transição e por isso a necessidade de manter a prefeitura fechada. Até sexta-feira vamos divulgar a dívida do Poder Executivo, mas já estamos num valor elevado”, resumiu.

Em relação à dívida com a concessionária de energia elétrica Light, a Prefeitura de Sapucaia enviou uma nota para saber se ainda há débito. De acordo com informações, a equipe precisa saber se o débito foi totalmente quitado ou se houve negociação.