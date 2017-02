Fase oferece oportunidades de ingresso para o Ensino Superior

A Faculdade Arthur Sá Earp Neto (FMP/Fase) oferece quatro formas para ingresso nos cursos de nível superior ainda neste primeiro semestre de 2017, são elas: Enem, Reingresso, Transferência e Vestibular Agendado.

A FMP/Fase oferece vagas para ingresso nos cursos de Administração, Enfermagem, Licenciatura em Enfermagem, Gestão de Recursos Humanos, Radiologia, Psicologia, Odontologia e Nutrição.

A novidade para o período é a abertura do curso de Psicologia, com turno diurno. A aprovação do MEC, com nota máxima (conceito 5), garante que os estudantes da área tenham formação generalista, pois o curso da FMP/Fase oferece cinco das seis ênfases profissionais: Avaliação Diagnóstica; Clínica; Educação; Gestão; e Prevenção e Promoção da Saúde.

A faculdade oferece ampla e moderna estrutura para o ensino superior com laboratórios que contam com equipamentos de alta tecnologia e cenários de aulas práticas integrados à rede pública de saúde, além de oferecer qualidade de vida e promoção à cultura, pois o campus está localizado em área privilegiada, próximo ao Centro Histórico e em meio à natureza.

A Faculdade de Medicina de Petrópolis, que completa 50 anos em 2017, é considerada uma instituição 5 estrelas pelo MEC e referência na área. A faculdade ainda investe em pesquisas e conta com importantes parcerias com várias instituições, como Fiocruz, LNCC, PUC Paraná, Universidade de Pittsburgh, Inmetro, entre outras.

Segundo o MEC, a faculdade é uma instituição de Ensino Superior de excelência na Região Serrana do estado do Rio de Janeiro, com cursos de graduação bem conceituados, além de cursos de pós-graduação e extensão e programas de residência em diversas áreas do conhecimento.

Os interessados em mais informações sobre as formas de ingresso na FMP/Fase devem acessar o site www.fmpfase.edu.br ou entrar em contato pelo telefone (24) 2244-6471.