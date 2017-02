Grupo B desfila no sábado e terá mudanças

Com menos recurso e um regulamento adequado às condições das agremiações que desfilam, o Grupo B do carnaval de Três Rios terá duas escolas desfilando no dia 25 de fevereiro, sábado, na Avenida Condessa do Rio Novo, a partir das 20h.

O desfile será aberto pela escola de samba Unidos da Ponte Seca, que levará à avenida o enredo “Festa da Uva”. Logo em seguida entra a Independente do Triângulo com o enredo “GATVC 80 Anos de glória. Nosso Amor faz História”, que fará uma homenagem ao considerado mais antigo grupo de teatro amador do país.

As duas agremiações saem do mesmo bairro, o Triângulo, e os dois presidentes residem a poucos metro um do outro. Apesar da crise e dos poucos recursos, as duas escolas de samba prometem desfiles com muita garra e alegria.

2018/ 2019 com novidades

Conforme informado na tarde de ontem pelo presidente da Liest (Liga Independente das Escolas de Samba Trirrienses), José de Almeida Rodrigues, em 2018 serão rebaixadas duas escolas de samba do Grupo A, subindo apenas uma do Grupo B, com isso, em 2019, o Grupo A terá quatro e o Grupo B três escolas de samba desfilando.