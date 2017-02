Jonas Dico: Juventude, profissionalismo e disposição para mudar

Eleito com 889 votos, o motorista da Secretaria de Saúde, Jonas Mascarenhas Macedo, Jonas Dico, chegou à Câmara de Vereadores de Três Rios com a expectativa de exercer seu mandato como representante das comunidades do Cariri, Morada do Sol e Palmital, especialmente. O vereador tem 34 anos e espera com sua experiência profissional, juventude e muita disposição atender aos anseios dos que nele acreditaram.

Desde muito cedo, o legislador é apaixonado pela vida pública. “Gostava de ir aos comícios e acompanhar, ainda que distante, a atuação dos políticos da cidade e região. Mas, foram meus 16 anos de motorista da Secretaria de Saúde de Três Rios que me fizeram ver de muito perto os problemas dos que mais necessitam, dessa área especialmente”, explicou.

Atuante na comunidade da Morada do Sol, onde era presidente da Associação de Moradores, Jonas Dico conseguiu perceber não só a carência da localidade, mas da cidade como um todo.

A expectativa do vereador Jonas Dico é, até 2020, trabalhar bastante, com aprovação de projetos de lei que considera importante, fiscalização a atuação do chefe do Poder Executivo e representar a sociedade. “Quero de alguma forma amenizar o sofrimento daqueles que tenho um contato diário e direto que são os pacientes que transporto em busca de radioterapia. Quero lutar por um transporte digno e eficiente. Sei que a luta não será nada fácil, pois estamos diante de uma enorme crise, mas lutarei muito por isso”, garante.

Apesar das dificuldades, o vereador garante que quer ser parceiro do Executivo, com um contato direto com o prefeito e seus secretários, e atuação independente: “Quero estar ao lado do prefeito e dos secretários, mas com uma atuação digna e independente para que a população reconheça nossa atuação parlamentar. Vamos em busca de conquistas para nossa cidade e de parcerias”, finalizou;