Ponte que liga distrito de Valença a Vassouras é interditada novamente

A ponte que liga o distrito de Barão de Juparanã, em Valença, a Vassouras voltou a ser interditada pela justiça na segunda-feira (19). Foram menos de 20 dias com a passagem liberada. A primeira interdição ocorreu em outubro. Na ocasião, somente carros estavam proibidos de passar na ponte após um pedido da MRS Logística, concessionária responsável pelo trecho da ferrovia paralela à passagem de pedestre.

A empresa enviou um laudo da Defesa Civil de Vassouras à Justiça, mostrando que a ponte tinha problemas na estrutura e que isso podia colocar em risco quem passasse por lá. Uma semana depois, além da interdição do trânsito de carros, também foi fechada para pedestres, inclusive chegaram a ficar policiais do lado de Valença e do lado de Vassouras impedindo os moradores passarem por lá. A responsabilidade da obra de reforma da ponte é do Departamento de Estrada de Rodagens (DER), que chegou a colocar um guarda-corpo na ponte, além de sinalização horizontal.

Por isso, no dia 1º de dezembro o trânsito de pedestres voltou a ser liberado. Segundo a Justiça, a interdição é necessária para que as obras comecem. O DER contestou o novo laudo pericial que revela que a ponte precisa de obras urgentes para liberar a passagem dos pedestres, mas disse que os serviços de manutenção devem começar antes de terminar o ano. O DER pediu à Procuradoria Geral do Estado para tomar medidas jurídicas para resolver a situação antes do início da reforma.

Com informações do G1