38° BPM faz operação com foco nas motos irregulares

Durante uma operação de fiscalização realizada na sexta-feira (27), pelo 38° Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Três Rios, com foco nas motos irregulares, foram removidos 25 veículos ao depósito, sendo dois carros e 23 motocicletas.

A operação, que ocorreu em pontos itinerantes do município, gerou 40 notificações aplicadas por diversas infrações ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Vale ressaltar que agora as motos irregulares passam a ser apreendidas no município de Petrópolis por falta de depósito regular em Três Rios.

“Reconhecemos a versatilidade no trânsito e a utilidade das motocicletas tanto para uso em trabalho como para a diversão, entretanto, usualmente motocicletas irregulares têm sido usadas para atividades criminosas em nossa cidade. Observando isso, temos realizado diversas operações com o objetivo de identificar motocicletas irregulares e retirá-las das ruas.’, ressaltou o comandante do 38º BPM, Tenente Coronel Márcio Guimarães.