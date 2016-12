Abrigo Municipal de Animais de Três Rios será entregue nessa quinta-feira

A Prefeitura de Três Rios, através da secretaria de Ordem Pública e Segurança, da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde e Secretaria de Meio Ambiente vai inaugurar nessa quinta-feira (29), às 17 horas, o Abrigo Municipal de Animais, que tem o objetivo de acolher os animais abandonados nas ruas da cidade.

O abrigo, que é um antigo desejo da população vai contar com 13 abrigos cobertos de tamanho padrão; Área de solário; Cozinha para que possam ser preparadas refeições para os animais, alternando a alimentação dos mesmos; Uma sala para tratamento (banho, tosa, escovação, etc.); Uma sala para atendimento veterinário, como exames e aplicação de vacina; Um centro cirúrgico para procedimentos simples; Escritório de gerenciamento e Sala de quarentena.

O secretário de Ordem Pública e Segurança, Alexandre Mansur, explica que os animais serão recolhidos das ruas de acordo com a demanda, ou seja, as pessoas poderão fazer denúncias pelo telefone 2255-6400 ao avistar um animal abandonado. “Além disso nossa equipe fará buscas constantemente nas ruas para acolher cachorros, cavalos, e quaisquer animais que precisem de cuidados” .

“Nossa população sempre sonhou com um canil municipal, e o Governo construiu esse abrigo, que vai acolher não só os cachorros na rua, como também outros animais que precisem de cuidados. O local vai contar com profissionais capacitados, garantindo a qualidade no atendimento”, disse o prefeito Vinicius Farah.