AMAH realiza festa de Natal do projeto José do Amaro, em Três Rios

Mais de cem alunos inscritos, voluntários e convidados comemoraram o Natal do Projeto José do Amaro, na última segunda-feira (19), no Habitat Hall Festas e Eventos, no bairro Habitat em Três Rios. No evento, aconteceu a entrega de lanche, brinquedos e muita diversão para as crianças.

Um dos convidados da festa, o prefeito eleito do município de Três Rios, Josimar Salles, declarou que o projeto José do Amaro tem a importância de levar o conhecimento às crianças do bairro, dando novas oportunidades a elas. “Vamos multiplicar projetos como esse por toda a cidade e fazer um governo de investimento para as pessoas. É uma ação social da Associação de Moradores do Habitat, e que esse exemplo possa ser seguido por todas as comunidades do município de Três Rios”, disse Josimar.

Na ocasião a presidente da AMAH, Solange Ribeiro agradeceu às doações para a realização do evento feitas por amigos e parceiros da associação. Segundo o proprietário do Habitat Hall Festas e Eventos, Carlos Alberto Pereira (Kiel), “o espaço foi cedido gratuitamente para a Associação realizar o evento porque esse trabalho é o melhor que já houve no Habitat. A Associação trabalha em conjunto com a comunidade, dando força a quem precisa”.

Solange destacou que devido a quadra do Habitat e a sede da AMAH estarem fechadas pela prefeitura, para a realização de obras de reforma para implementação do PELC, foi necessário a busca por um espaço onde fosse possível realizar o natal das crianças do Projeto.