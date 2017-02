Após audiência com MP, preço da passagem passa para R$ 2,20

Na tarde da última quinta-feira (2), na 1ª Vara Cível da Comarca de Três Rios, aconteceu uma audiência especial entre a Prefeitura Municipal e a empresa Transa Transporte. A intenção foi firmar um acordo de fixação do valor da tarifa do transporte público e ficou acordado em juízo um valor provisório de R$ 2,20, que passa a valer a partir da próxima segunda-feira (6), até que aconteça a licitação.

Intermediado pelo juiz Eduardo Buzzinari Ribeiro de Sá, o encontro contou a presença de representantes do Ministério Público, do Promotor Vinícius Lameira Bernardo, da Procuradora Geral do Município, Valesca Jardim, além de diretores e advogado da empresa. Além do reajuste do valor da passagem, outra questão abordada foi o processo licitatório do transporte público municipal, que deverá ser implantado no município em até 180 dias.

A solicitação inicial da empresa era elevar o valor da tarifa para R$ 2,66, saindo dos atuais R$ 1,75, congelados há 8 anos pelo governo anterior. A Transa alegou que a situação financeira da empresa estava insustentável e que não seria possível manter o serviço por mais tempo com o atual valor da passagem.

“Não ignora o Ministério Público do Rio de Janeiro estarmos diante da chamada ‘emergência fabricada’, ou seja, situação emergencial que não se configurou por obra do acaso, mas por desídia indesculpável da gestão passada do Poder Executivo”,afirmou em decisão o juiz Eduardo Buzzinari.

Vale lembrar que a empresa mantém judicialmente o pedido de reajuste da tarifa para o valor de R$ 2,66, o que é condenado pelo chefe do executivo. “Fui eleito para governar com responsabilidade para toda Três Rios. Não acho justo que a população pague um valor tão abusivo, porém, sou solidário com a atual situação financeira da empresa, principalmente de seus funcionários. O bom senso e o diálogo venceram, e isso é que importa para uma gestão que está realmente comprometida com os interesses da população”, afirmou o prefeito Josimar Salles, que garantiu ainda que irá cumprir a decisão e realizar o processo licitatório em até 180 dias. Divulgação PMTR