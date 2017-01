Aroldo Lima assume a Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente

Com vasta experiência e inúmeros serviços prestados ao município, Aroldo Lima assume como secretário de serviços públicos de Três Rios após decisão do vereador Rosemar Guezo de retomar sua cadeira na Câmara, segundo ele, seus eleitores estariam esperando sua atuação no poder legislativo.

O prefeito Josimar Salles compreendeu a decisão do vereador e disse estar grato por sua dedicação durante a transição do governo, enfatizou ainda que tem certeza da capacidade do secretário Aroldo Lima, que já fazia parte de sua equipe e desde o início se mostrou atento aos anseios da população e empenhado em enfrentar os novos desafios.