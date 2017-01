Árvore cai sobre casa na Morada do Sol

Uma árvore de grande porte caiu na tarde de terça-feira (2), sobre uma casa que fica localizada na Rua M, Morada do Sol (Vila Isabel), Três Rios. O Corpo de Bombeiros foi acionado e além de realizar o corte da árvore, que destruiu parte do telhado da residência, também socorreu uma senhora e sua filha que estavam no quarto da casa.

As vítimas foram levadas para o hospital, ambas com corte supercial na cabeça, mas aparentemente passavam bem.