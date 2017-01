Associação de Moradores participa de sessão solene de posse

A Associação de Moradores e Amigos do Habitat (AMAH), esteve representada por sua presidente Solange Ribeiro, no último domingo (1º), no Teatro Celso Peçanha, da sessão solene de posse do Prefeito de Três Rios, Josimar Salles; do Vice-Prefeito Alberto dos Santos Lavinas; dos Vereadores eleitos e a posse do novo Presidente da Câmara de Vereadores de Três Rios, o vereador Nilcélio Carvalho de Sá.

“É muito gratificante para uma Associação de Moradores participar de um evento como esse, juntamente com os novos representantes dos poderes legislativo e executivo do município de Três Rios. Isso significa que todas as lideranças estão assumindo um compromisso de mãos dadas, em prol de melhorias para a nosso município e para o bairro Habitat”, falou presidente da AMAH.