Associação leva crianças do projeto José do Amaro ao Sesc, em Três Rios

Alunos inscritos no Projeto José do Amaro e professores voluntários curtiram “Um dia no Sesc” na última terça-feira (20). Um ônibus foi concedido pela empresa Transa Transporte Coletivo para levar as crianças do bairro Habitat até a unidade Sesc Três Rios.

A presidente da AMAH, Solange Ribeiro, agradece aos motoristas de ônibus Fábio, Joaquim e ao auxiliar de viagens Laudenir por terem transportado o grupo de crianças e voluntários no passeio. “Agradecemos à empresa Transa por ter sempre contribuído com as ações voluntárias do projeto José do Amaro e do projeto de atividades físicas Solange Ribeiro, realizados pela Associação de Moradores e Amigos do Habitat”, disse.