Associação Luz do Amanhecer realiza bingo beneficente

A Associação Luz do Amanhecer de Três Rios vai realizar no dia 5 de março, um bingo beneficente para ajudar a manter a instituição que cuida de deficientes cerebrais e suas respectivas mães.

De acordo com a presidente da Associação, Rosimar Reis, as cartelas podem ser compradas com as mães, na própria Associação Luz do Amanhecer que fica na Rua José Vaz, 155/3, e no Restaurante Esquina do Sabor.

Dentre os prêmios estão 20 quilos de arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar, fubá e farinha de mesa. Os participantes precisam levar caneta.

A cartela custa R$ 10 e o bingo começará às 15h. Mais informações pelo telefone (24) 2252-3280.