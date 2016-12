Bloco da Barão completa 40 anos de desfile pelas ruas de Três Rios

Há 40 anos, nascia na Rua Barão de Entre Rios, nº 206, Centro, Três Rios, o Bloco da Barão. Criado por José Roberto de Arruda Padilha, presidente de honra do Bom das Bocas, que hoje está com 93 anos, o bloco caiu no gosto do povo ao percorrer as ruas da cidade após os fogos do Réveillon.

Tendo como trilha sonora o samba, a cada ano que se passava os vizinhos iam chegando para celebrar o Natal e comemorar a virada de ano, quando em 1976, a residência de José Roberto não conseguiu mais comportar a quantidade de pessoas, que queria cair no samba e o grupo saiu às ruas para dividir a empolgação, que até hoje contagia a todos que veem o bloco passar.

O primeiro “desfile” aconteceu na noite do dia 25, e como deu certo, os amigos e vizinhos resolveram se organizar melhor no Réveillon, vestidos de branco, voltaram às ruas de Três Rios já tendo um nome: Unidos da Barão e um símbolo: a imagem de Iemanjá, que foi adquirida pela irmã de José Roberto, Márcia Lacerda.

Depois vieram as homenagens, e o bloco que leva em sua bandeira o nome Unidos da Barão, mas é popularmente conhecido como Bloco da Barão, começou estampando em suas camisas, o mestre Amaro e Wanderley Rodrigues, respectivamente mestre de bateria e carnavalesco do GRES Bom das Bocas, já falecidos.

E no decorrer desses 40 anos de história, Marocas, Samir Nasser, Chiquinho Cerqueira, José Padilha, senhor Josemo, que sempre deu as camisas para o bloco, Carlos Sola, Maria Aparecida Obeica – primeira porta bandeira, Jorge Camburão, Jorge Costa, dona Leninha “Imperatriz”, Octávio Ignácio da Costa, João José Moreira Lopes, foram lembrados.

É um bloco que é do povo, não poderia deixar de render suas homenagens a ele, que sai pelas ruas de Três Rios, saudando o novo ano e mantendo viva a tradição de desfilar pela Avenida Prefeito Alberto Lavinas (Beira Rio), indo em direção à Praça São Sebastião, passando pela prefeitura, Ruas 14 de Dezembro, Duque de Caixas, retornando para Avenida Prefeito Alberto Lavinas, e finalizando onde tudo começa sua concentração, no trailer Comi-Comi.

Embalados ao som de sambas de enredo antigos como Festa Profana (Eu Vou Tomar um Porre de Felicidade), O amanhã (A Cigana Leu o Meu Destino), A Lenda das Sereias Rainhas do Mar, O Círio de Nazaré, entre outros, que são selecionados por Joel São Tiago. O povo faz a festa e depois retiram as flores que enfeitam a imagem de Iemanjá, que vai à frente do bloco, e as jogam no rio Paraíba do Sul, junto com suas preces e desejos de um grande ano.

O Bloco da Barão foi conquistando tanto as pessoas que após dez anos de seu início, o então prefeito Samir Nasser assinou um decreto de utilidade pública e no ano 2000 a Liest (Liga Independente das Escolas de Samba Trirrienses) deu o título de abre-alas oficial do carnaval de Três Rios. E com isso o bloco recebe há dois anos uma subvenção como bloco de enredo para ajudar nas despesas.

“O bloco da Barão durante oito anos que a nossa cidade ficou sem desfile, entre 1993 e 2000, foi abrigo de todos os sambistas que desfilaram mantendo a tradição. O bloco jamais deixou de desfilar no Réveillon. São 40 anos ininterruptos abrindo o novo ano com samba e emoção”, disse José Roberto Padilha que é filho do fundador do bloco que há anos lidera a agremiação com muito amor e carinho.

O Pai de Zé Roberto, mesmo com a idade avançada, não deixa de participar de alguma forma do bloco que nasceu em sua casa. O senhor José Roberto de Arruda Padilha, comparece aos ensaios e na concentração do desfile.

“Bem estive sempre à frente do bloco, meu pai apenas deu o nome ao bloco e a responsabilidade de continuar esta trajetória, sempre foi minha. No começo a família ajudava depois foram se mudando e alguns até entendendo que deveria acabar. Mas resisti e com ajuda dos meus primos, Geraldinho e Vinicius Righi, do Jorge Camburão e Marquinhos Schimitz, que cuidam do carro alegórico, minha esposa que encomenda as flores, do Vauzinho, que cuida das rifas, Sargento Bento, que nos dá segurança, professor Andmar, que nos auxilia a vender camisas e do Mirinho e Mentirinha, que empurram o carro alegórico, Cidão e Gisele, que preparam o lanche dos ritmistas e aquelas almas caridosas que sempre aparecem, alcançamos os 40 anos com o lema: se organizar acaba”, falou Zé Roberto Filho.

E este ano não será diferente, as camisas, criadas pelo caricaturista Ulisses Araújo, já estão sendo vendidas por R$ 10 na esquina de Presidente Vargas com Praça São Sebastião e nesta sexta-feira (30) às 21h haverá ensaio geral no Trailer Comi-Comi, que fica em frente à quadra de areia na Avenida Prefeito Alberto Lavinas (Beira Rio) com participações do Grupo Forrogode e da bateria da GRES Bambas do Ritmo e no dia 31, às 00h45 com concentração no mesmo local bloco iniciará mais um desfile.

“Quero agradecer a todos que nos possibilitaram chegar tão longe, fazendo de uma noite de Natal uma tradição que hoje é de utilidade pública e abre-alas oficial do Carnaval de Três Rios. Sob o lema “se organizar, acaba” chegamos aos 40 anos, sem sede ou barracão, ata de fundação, CNPJ, mantendo o improviso e a autenticidade de um bloco, que jamais mudou seu trajeto, sua essência, resistiu a convites para crescer, virar escola, com receio de perder sua naturalidade”, ressaltou José Roberto Padilha Filho.