Bom das Bocas comemora 54 anos de história

Para celebrar os seus 54 anos, que serão completados nesta sexta-feira (6), o Bom das Bocas abre sua quadra para receber a comunidade, componentes, diretores e amantes do samba para dar início aos festejos de seu aniversário. A entrada é franca.

Às 19h haverá uma missa, às 20h folia de reis e logo após, a bateria Furiosa comanda a festa tendo à frente sua rainha Carol Martins. Todas as demais agremiações de Três Rios foram convidadas a participar do evento e a se apresentar com suas baterias, rainhas, mestres-salas e portas bandeiras.

Com 14 títulos conquistados no decorrer de sua história, a escola do Caixa D’ Água começou quando um grupo de amigos resolveu se reunir e criar um bloco chamado “Bloco Carnavalesco Bom das Bocas” para animar a comunidade.

Com o crescimento deste bloco, os seus fundadores resolveram transformá-lo em escola de samba. Em 1972 surgia, então, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Bom das Bocas, que sagrou-se campeão do primeiro desfile oficial das escolas de samba de Três Rios logo em sua estreia na categoria com o enredo “Riquezas Minerais”.

Ao comemorar seus 50 anos de existência em 2013 com a reedição do enredo “Palmares – Sonho de Liberdade” a agremiação foi campeã, sendo bicampeã em 2014, vice em 2015 e no ano passado, ao levar para avenida “A Essência do Samba”, a escola foi novamente vice-campeã mantendo sua força, já que desde sua criação o Bom das Bocas sempre foi campeão ou vice, nunca ficando com a terceira colocação.

O atual presidente, Luis Carlos Rios (Cal), que assumiu o cargo em 2015 diz que o trabalho à frente da escola é árduo e que se não colocar a emoção acima da razão, não tem como ser presidente.

“Ser presidente do Bom das Bocas é um trabalho árduo, quando cheguei, a escola estava com dívidas e a estrutura física não estava em boas condições, mas conseguimos organizar melhor as coisas, quitamos cerca de 80% das dívidas e a intenção é fazer um Carnaval melhor este ano. No ano passado nem iríamos desfilar, mas no final, tudo se acertou e nós fomos para a avenida. Mas em 2017 será diferente. Fui criado dentro da escola e tenho um amor e uma paixão pelo Bom das Bocas. A emoção tem que estar acima da razão para que o trabalho funcione”, explicou o presidente.

Quem for cantar os parabéns para o Bom das Bocas ainda poderá comer bolo de graça e prestigiar a ala das passistas comprando os pastéis que estarão à venda para ajudar na confecção das fantasias.