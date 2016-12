Câmara de Três Rios realiza última reunião de 2016

Na última sessão ordinária realizada pela Câmara de Vereadores de Três Rios foi aprovado, por unanimidade, o Projeto de Lei do Orçamento Anual (LOA) para o ano de 2017, estimando as receitas e despesas do município em R$ 297.470.829,53 (duzentos e noventa e sete milhões, quatrocentos e setenta mil oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos).

Foram aprovadas também quatro emendas, incluindo a sugerida pelo vereador Isaías de Oliveira, que solicitou a construção de uma praça no bairro Ponto Azul, a construção de campo de futebol soçaite no bairro Cidade Nova, além das reformas das praças, passeios e ciclovias da cidade, orçadas em aproximadamente, R$ 600 mil.

“Os bairros Ponto Azul e Cidade Nova estão precisando de um espaço de lazer para a comunidade. É importante que o futuro prefeito perceba esta necessidade e atenda este anseio que é antigo”, justificou o vereador reeleito Isaías de Oliveira.

Os vereadores Rogério Camarinho e Francisco Carlos Gama, moradores do bairro da Vila Isabel, solicitaram atenção para o maior bairro da cidade. “Como moradores da Vila Isabel, somos procurados e as pessoas nos solicitam estas demandas: reforma do Cemitério da Vila Isabel e a construção de uma capela mortuária no bairro. Entendemos que é uma obra necessária e que vai confortar muitas pessoas. Precisamos conceder o mínimo de conforto aos trirrienses neste momento de dor”, explicou o vereador Rogério.

Presidindo a última sessão ordinária, o vereador Joacir Barbaglio Pereira, Joa, finalizou a reunião agradecendo a Deus pela oportunidade de ajudar tantas pessoas, à família por tê-lo compreendido nos momentos de ausência, aos amigos e, acima de tudo, aos eleitores que nestes 20 anos de vida política, sempre o apoiaram e o elegeram com uma votação expressiva. “A todos quero dizer o meu muito obrigado! Como funcionário público municipal, há 35 anos, continuarei contribuindo para o desenvolvimento da cidade, da melhor forma possível”, finalizou o presidente da Câmara de Vereadores de Três Rios, Joa.