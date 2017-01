Câmara de Vereadores apresenta Comissões Permanentes

No dia em que foi eleito presidente da Câmara de Vereadores de Três Rios – 1º de janeiro, o vereador Nilcélio de Carvalho Sá, anunciou as comissões permanentes que vão fiscalizar as ações do Governo Municipal e trabalhar em prol da população trirriense.

Das 11 comissões, três serão presididas pelo vereador Robson de Oliveira; duas pelo vereador Jonas Mascarenhas Macedo; duas pelo vereador Isaías de Oliveira e uma para cada vereador seguinte: Fabiano Oliveira, Josimar Ribeiro Alves (Zimar), Juarez de Souza e Rafael Brasiel.

São elas:

Comissão de Justiça e Redação: Fabiano Oliveira Pereira

Comissão de Finanças e Orçamento: Jonas Mascarenhas Macedo

Comissão de Urbanismo Transporte e Habitação: Jonas Mascarenhas Macedo

Comissão de Educação Esporte e Cultura: Juarez de Souza Pereira

Comissão de Economia e Defesa do Consumidor: Robson de Oliveira Souza

Comissão de Saúde e Meio Ambiente: Rafael Brasiel Rinaldi

Comissão de Ética e Decoro Parlamentar: Robson de Oliveira Souza

Comissão de Obras, Serviço Público, Viação, Compras e Contratos: Robson de Oliveira Souza

Comissão de Defesa da Criança, Adolescente, Juventude e Políticas Antidrogas: Isaias de Oliveira

Comissão da Pessoa com Deficiência: Isaias de Oliveira

Comissão de Defesa dos Direitos dos Servidores Públicos Municipais: Josimar Ribeiro Alves

A mesa diretora ficou composta da seguinte forma:

Presidente: Nilcélio Carvalho de Sá

1º Vice-Presidente: Fabiano Oliveira Pereira

2º Vice-Presidente: Isaías de Oliveira

3º Vice-Presidente: Jonas Mascarenhas Macedo

1º Secretário: Juarez de Souza Pereira

2º Secretário: Josimar Ribeiro Alves

1º Suplente: Rafael Brasiel Rinaldi

2º Suplente: Rozemar Duarte Neves