Câmara de Vereadores de Três Rios retoma atividades nesta quinta-feira

A Câmara de Vereadores de Três Rios retoma as atividades nesta quinta-feira (2), em sessão ordinária, a partir das 18h. Aberta à população, a reunião marcará o início da gestão do presidente eleito no dia 1º de janeiro de 2017, Nilcélio Sá.

O presidente já efetuou várias alterações na Casa Legislativa, para começar o horário de funcionamento, que passou de 12h até às 18h, de segunda a sexta-feira. O Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) também mudou o horário de funcionamento, das 9h às 18h.

Lembrando que o CAC não emite carteira de identidade. Os serviços disponibilizados no local são: emissão de carteira de trabalho, defesa do consumidor e uma unidade do Ministério do Trabalho.

As reuniões ordinárias são realizadas às terças e quintas. A Câmara de Vereadores fica na Avenida Ruy Barbosa, nº 176, Praça JK, Centro da cidade. O Centro de Atendimento ao Cidadão fica na Rua Duque de Caxias, nº 75, também no Centro, telefone: (24) 2252-3939.