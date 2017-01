Câmara de Vereadores pede esclarecimentos sobre suposto desvio de verbas

O presidente da Câmara de Vereadores de Três Rios, Nilcélio Sá, atendendo a pedido do vereador Fabiano Oliveira, encaminhou expediente ao governo do município solicitando explicações sobre suposto desvio de verbas, assunto corrente nas mídias sociais nos últimos dias, a partir do vazamento de um áudio do Whatsapp onde o proprietário da Clínica de Doenças Renais de Três Rios, afirma que, em reunião com o atual prefeito Josimar Salles, foi informado que o Governo Federal depositou para o município, referente ao mês de novembro, recursos que seriam destinados à CDR que foram depositados no dia 22 de dezembro de 2016 e que, ainda segundo o proprietário, vários pagamentos foram feitos e o que seria de direito da clínica, não foi depositado.

Alega o presidente da câmara que estes rumores trazem grande intranquilidade, não só aos meios políticos, como à população.

“ O poder legislativo espera um pronunciamento oficial e comprovação técnica de que os recursos destinados à CDR, foram de fato, utilizados para outros pagamentos. Esperamos que se esclareça também se estes atrasos são constantes e, se são, porquê as providências não foram tomadas no governo anterior. A denúncia é muito grave e o risco de fechamento da clínica pode trazer um enorme transtorno às pessoas que necessitam serem atendidas naquela Unidade de Saúde, além da gravidade da denúncia de verbas da saúde serem destinadas à outras finalidades.”

No ofício, o vereador Fabiano Oliveira, solicita que sejam detalhados todos os gastos referentes ao serviço de Hemodiálise do ano de 2016. Deseja ainda que seja apurado, não só o suposto desvio, mas as razões de tantos atrasos.

Nilcélio ainda lembrou que apesar da Prefeitura Municipal de Três Rios ter expedido nota oficial, os questionamentos acima citados feitos pelo vereador Fabiano Oliveira são de total importância para o esclarecimento da situação.

Com informações Assessoria de Imprensa CVTR