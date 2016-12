Caminhão de prêmios e carro 0 Km são destaques do sorteio final da campanha Natal em Clima de Festa

Aguardado pela população, o sorteio final da tradicional campanha Natal em Clima de Festa acontece na próxima segunda-feira (26), e terá uma novidade para os consumidores que participam da grande festa no campo de Entrerriense FC. Pela primeira vez a CDL Três Rios, organizadora da campanha, vai sortear um caminhão de prêmios para um ganhador. O sortudo que depositar o cupom no dia do evento e estiver presente durante o sorteio poderá ganhar móveis e eletrodomésticos para renovar a casa. O caminhão de prêmios conta com cama box, guarda roupas, cômoda, ventilador, sofá, TV 32”, entre outros presentes.

Além do caminhão de prêmios, quem depositar o cupom no dia do evento e estiver presente concorrerá a quatro bicicletas, seis smartphones, TV 32”, dois tablets, uma moto Crypton Yamaha 0 Km, entre outros prêmios. João Rezende, diretor da CDL Três Rios, ressalta que apenas quem estiver no dia do evento terá chances de concorrer aos prêmios. “Os consumidores devem preencher a parte menor dos cupons que começaram a ser distribuídos no comércio em outubro e depositá-la nas urnas no dia do evento. Para ganhar os prêmios é necessário que o sorteado esteja presente”, informa.

Outro destaque do sorteio é o carro Fiat Mobi 2016 0 Km. Para concorrer ao automóvel, basta preencher corretamente a parte maior do cupom e depositar nas urnas que estão nas lojas participantes ou no dia do evento. No caso do sorteio do carro, o ganhador não precisa estar presente no campo do Entrerriense. “É importante lembrar que, como a campanha tem duração de três meses, os consumidores têm muitas chances de ganhar. Todas as compras realizadas no período nas lojas participantes dão direito ao cupom. A campanha movimenta nosso comércio e presenteia os consumidores que dão preferência à realização e compras de fim de ano na nossa cidade”, finaliza João Rezende.