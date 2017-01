Casal é detido com droga e dinheiro

Durante uma operação realizada, no último fim de semana, um táxi Voyage branco foi abordado na Avenida Prefeito Alberto Lavinas (Beira Rio) onde estavam, além do motorista, mais três pessoas.

Ao realizarem revista, foi encontrado com uma mulher uma grande pedra amarelada e outras pedras amarelas em um invólucro transparente, uma pequena bucha de erva seca picada e a quantia de R$ 85.

Com outro ocupante do veículo foi achado à quantia de R$ 70 e o mesmo, de nome Alberto Bazílio Antônio, disse que todo material era dele e que ele havia entregue a droga à mulher e que o terceiro passageiro do táxi não sabia de nada sobre a droga.

Alberto, de 30 anos, e Naiara do Carmo Santos, de 23, foram conduzidos para a delegacia e autuados nos artigos 33 e 35, por tráfico de drogas e associação ao tráfico.