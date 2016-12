Católicos celebram Natal com missas em Três Rios

Cristãos do mundo inteiro celebram, no próximo fim de semana, o nascimento de Jesus Cristo, considerado por eles o filho de Deus, enviado ao mundo para a salvação da humanidade. E em Três Rios, Católicos lembrarão a data com missas, nas três paróquias da cidade.

No bairro Triângulo, a paróquia de São José Operário terá missas no sábado (24) às 18h na comunidade Nossa Senhora Aparecida, no bairro Pilões, às 19h30, na igreja de São José Operário, no Triângulo, às 21h na comunidade Santa Rita, no bairro Ponte das Garças, às 22h30 na comunidade Santo Antônio, no bairro Ponto Azul, e à 0h, na comunidade Nossa Senhora de Fátima, em Moura Brasil. No domingo (25), haverá missa apenas na igreja de São José, no Triângulo, às 9h.

Já no bairro Vila Isabel, a paróquia Santa Luzia terá celebrações no sábado (24), às 18h na comunidade Nossa Senhora da Conceição, no bairro Rua Direita, e às 20h na igreja Santa Luzia. No dia 25, será celebrada missa apenas na igreja de Santa Luzia, às 19h30, na Vila Isabel.

Na paróquia São Sebastião, no centro, os fiéis terão missas no sábado (24), às 6h30 e 19h30, na igreja matriz, além disso, também às 19h30, serão celebradas missas nas comunidades São João Batista, no bairro Caixa D’Água, Cristo Rei, na Boa União, e Santa Terezinha, no bairro de mesmo nome.

Já no domingo (25) as celebrações acontecem às 10h, na igreja matriz e nas comunidades Nossa Senhora da Piedade, no bairro Cantagalo, São Francisco de Assis, na parte alta do bairro Purys, e Santa Edwiges, na Cidade Nova. A noite, às 19h, as missas serão celebradas às 19h, na igreja matriz e nas comunidades Nossa Senhora de Fátima, no bairro Monte Castelo, Sagrado Coração de Jesus, no bairro Portão Vermelho, e Rainha da Paz, no Pátio da Estação.

Comunidade em festa

Já na próxima sexta-feira (23), a comunidade de Santo Antônio, no bairro Ponto Azul, celebrará a consagração do altar dedicado ao seu padroeiro e de sua capela. A celebração será às 19h30, com a presença do bispo da Diocese de Valença, Dom Nelson Francelino.