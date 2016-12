CDL realiza sorteio de prêmios com festa no Entrerriense

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Três Rios realizou, nesta segunda-feira (26), feriado no município, o sorteio final da campanha Natal em Clima de Festa. O tradicional sorteio aconteceu no campo do Entrerriense FC e presenteou consumidores que compraram no comércio local nos últimos três meses com prêmios como bicicletas, tablets, smartphones, uma moto e uma carro 0 Km.

Quem participou do sorteio pode concorrer, ainda, aos prêmios e brindes distribuídos antes do sorteio oficial. A festa, com gincanas e brincadeiras, foi comandada por Gui Medeiros e animada pelo DJ Uéslei.

Além da moto e do carro, outro prêmio que estava entre os mais desejados pelos participantes era o caminhão de prêmios, inédito na campanha. Marcela Ribeiro Xavier, moradora do bairro Monte Castelo, foi a sortuda que, com apenas três cupons depositados na urna, faturou o presente e vai renovar a casa com cama box, TV 32”, cômoda, guarda roupas, entre outros.

Já o ganhador da moto Crypton Yamaha foi Vitor Machado Filho, morador do barro Cidade Nova, que fez questão de agradecer a Deus pela conquista. Após o sorteio dos 17 prêmios para quem estava no local, foi sorteado o automóvel Fiat Mobi 0 km entre todos os cupons depositados nas lojas participantes desde outubro. A ganhadora foi Amanda dos Santos, moradora da cidade vizinha Paraíba do Sul.

Participaram do sorteio o presidente da CDL Três Rios, Ricardo Rocha, o presidente eleito para o próximo triênio, Leonardo Coelho, e os diretores Mário Luiz, Janerson Franklin, Márcio Simões, Fabrício Salustiano, Diomar Leite, João Rezende e Roselito Ventura.

Ricardo Rocha comemorou o sucesso de mais uma edição da campanha. “Tivemos um ano economicamente difícil para todos no país, mas não deixaríamos de fazer a campanha. Ela motiva nossos lojistas e presenteia os consumidores que confiam no comércio local. Três Rios é uma cidade polo para a região e atrai consumidores de municípios vizinhos, como pudemos confirmar com a ganhadora do carro. Parabenizo, em nome de toda a diretoria, todos os ganhadores e todos os que estiveram conosco nessa grande festa”, finaliza o presidente.

Confira os ganhadores:

Prêmio: Tablet

Ganhadora: Simone da Silva Bento (Monte Castelo)

Loja: Mirella Calçados

Prêmio: Tablet

Ganhadora: Heloá Fontes da Silveira (Centro)

Loja: Biba / Vendedor: Alex Teixeira

Prêmio: Micro-ondas

Ganhador: Luciano Lavinas

Loja: Drogaria e Perfumaria Medicar / Vendedora: Rosane

Prêmio: Smartphone

Ganhador: Reginaldo Teixeira Lemos (Cidade Nova)

Loja: Itaipava Tintas

Prêmio: Smartphone

Ganhadora: Letícia Santos de Souza (Portão Vermelho)

Loja: Lumman Calçados

Prêmio: Smartphone

Ganhadora: Angelina Souza dos Santos (Pátio da Estação)

Prêmio: Smartphone

Ganhadora: Luara de Souza (Purys)

Loja: Carretel de Linhas

Prêmio: Smartphone

Ganhador: Vinicius Batista Macedo (Ponte das Garças)

Loja: Espíndola / Vendedora: Mery

Prêmio: Smartphone

Ganhadora: Evelyn Costa do Nascimento (Pilões)

Loja: Farmais

Prêmio: Bicicleta

Ganhadora: Enir de Fátima de Almeida (Centro)

Loja: Drogaria Retiro / Vendedor: Rafael

Prêmio: Bicicleta

Ganhadora: Maria de Lourdes Marcelino (Cantagalo)

Loja: Itaipava Tintas

Prêmio: Bicicleta

Ganhadora: Lúcia Maria dos Santos Antônio (Monte Castelo)

Loja: Paulistana

Prêmio: Bicicleta

Ganhador: Sebastião de Souza (Portão Vermelho)

Prêmio: Home theater

Ganhador: Flávio Elias Silva dos Santos (Caixa D’água)

Loja: Tatiane Modas / Vendedora: Leandra

Prêmio: TV 32”

Ganhador: Julio César de Oliveira Gama (Vila Isabel)

Loja: Show Baby

Prêmio: Caminhão de prêmios

Ganhadora: Marcela Ribeiro Xavier (Monte Castelo)

Loja: Millenium

Prêmio: Moto Crypton Yamaha 0 Km

Ganhador: Vitor Machado Filho (Cidade Nova)

Loja: Construmil

Prêmio: Fiat Mobi 2016 0 Km

Ganhadora: Amanda dos Santos (Paraíba do Sul)

Loja: Casas Franklin