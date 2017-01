Clínica de Doenças Renais passa por problemas financeiros e tem atendimento prejudicado

A Clínica de Doenças Renais Três Rios, que atende pacientes do município, Paraíba do Sul, Areal, Comendador Levy Gasparian, Chiador (Minas Gerais) e Sapucaia, está passando por sérios problemas financeiros. O motivo seria a falta de repasse da verba do Governo Federal, por parte da Prefeitura de Três Rios, às contas da clínica.

Após o dinheiro ser transferido para a conta do Governo Municipal, este tem até cinco dias para ser repassado à clínica para que as despesas sejam pagas. No entanto, não é isso que aconteceu em Três Rios até o mês de dezembro. Os pacientes que precisam da hemodiálise e diálise estão enfrentando dificuldade para dar continuidade ao tratamento.

O atraso já foi motivo de denúncia no Ministério Público, mas nada mudou. Muito pelo contrário, até piorou. O presidente da Câmara de Vereadores de Três Rios, Nilcélio Carvalho de Sá, está acompanhando a situação e disse que já fez denúncias ao Ministério Público. “No ano passado, protocolei quatro denúncias junto ao Ministério Público com o objetivo de que esta situação fosse fiscalizada de perto. Ano passado, tinha conhecimento de um atraso no repasse, o que também prejudicava o funcionamento da CDR. Agora as questões são mais graves e poderá resultar numa investigação mais minuciosa, envolvendo os responsáveis pela Saúde”, explicou.

Em conversa com nossa equipe de reportagem, o diretor da Clínica de Doenças Renais, o nefrologista Ivan Mattioli informou que embora o funcionamento esteja prejudicado, 150 pacientes fazem acompanhamento no local. Ainda de acordo com o diretor, o atual prefeito de Três Rios, Josimar Salles garantiu que dará prioridade no pagamento deste repasse. “A clínica está em graves dificuldades financeiras. O que estamos enfrentando até aqui é um descaso com a saúde. Mas o atual prefeito disse que assim que chegar a verba, irá nos repassar para conseguirmos dar continuidade ao tratamento destes pacientes, que dependem disso para sobreviver”, disse.

O médico nefrologista Ivan Mattioli informou também, que tem tratado destas questões diretamente com o Governo Municipal, com o objetivo de não explanar o problema. “Não quero ser usado como bode expiatório para questões políticas. Temos um problema e estamos resolvendo junto às pessoas competentes. Divulgaram um áudio, que era pra um grupo de discussão. Não sei por que fizeram isso, talvez para me usar como bode expiatório”, explicou.

Ainda de acordo com o diretor da Clínica de Doenças Renais, o salário dos funcionários está em dia e será pago no fim deste mês.