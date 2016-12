Com sambas definidos, escolas ainda não iniciaram preparativos

Os sambas de enredo de quatro das cinco escolas de samba do Grupo A, o principal do carnaval trirriense, já estão definidos, mas o trabalho de barracão ainda não começou, o que pode comprometer o resultado final na avenida diante da correria que poderá acontecer faltando 57 dias para o carnaval. Bambas do Ritmo e Mocidade da Vila realizaram disputas de samba, assim como a Em Cima da Hora que escolhe dia 8 de janeiro. Já Bom das Bocas e Sonhos de Mixyricka encomendaram seus sambas de enredo para o desfile de 2017, que será realizado no domingo, dia 26 de fevereiro.

Ao retornar em 2002 com o desfile oficial, incentivado pelo então prefeito Celso Jacob, os desfiles em Três Rios trilharam um crescimento que pontuou na elaboração dos carros alegóricos que, a exemplo do Rio de Janeiro, ficaram ano após ano, cada vez maiores.

Na gestão do prefeito Vinícius Farah o carnaval seguiu sua trajetória de crescimento com apoio ainda maior e uma estrutura de desfile que valorizou o espetáculo apresentado pelas agremiações.

Para 2017, a expectativa é de que o desfile, apesar da crise, permaneça no mesmo patamar, com um espetáculo ainda melhor sob a gestão do prefeito eleito Josimar Salles, que já esteve reunido com dirigentes os deixando bastante animados quanto à condução da festa.

Mas, a bem da verdade, o trabalho já é considerado atrasado para o nível do que é apresentado todos os anos, o que atrai um público crescente para a Avenida Condessa do Rio Novo. Até mesmo a ordem do desfile ainda não foi definida pela Liest, que organiza o evento e é presidida pelo incansável José de Almeida Rodrigues.

Mas alguns diretores garantem que tudo estará pronto a tempo e que não faltam pessoas para trabalhar em prol dessa festa tão bonita que é o desfile das escolas de samba.