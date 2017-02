Conselho Comunitário de Segurança Escolar realiza reunião

Com intuito de aproximar a polícia da comunidade escolar, seja no âmbito estadual ou municipal, aconteceu na última sexta-feira (27), mais uma reunião do Conselho Comunitário de Segurança Escolar, que visa buscar soluções em conjunto para os problemas que se apresentam no campo escolar.

O fórum permanente de discussão próprio e especializado, que foi aberto com um café da manhã comunitário, contou com a participação do Tenente Coronel Márcio Guimarães, comandante do 38°BPM, o delegado da 108°DP, André Lourenço, secretários, conselheiros tutelares, professores e diretores.