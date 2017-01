Cowboy leva golpes ilegais e luta é interrompida

O juiz paralisou a luta realizada na última sexta-feira (30), pelo UFC 207, após Alex Cowboy, levar duas joelhadas ilegais no rosto e ficar tonto. Sem ter um campeão, a luta agora será definida através de julgamento que ocorrerá ainda durante esta semana.

O adversário do brasileiro, Tim Means, efetuou os golpes no momento em que Cowboy estava com três apoios no chão, ou seja, os dois pés e o joelho esquerdo, o que não é permito pelas regras do maior evento de MMA do mundo.

Sem condições de voltar para o combate, Alex, passou por exames e segundo informações de seu treinador André Tadeu, ele está bem e retorna ao Brasil no dia 9 de janeiro quando volta aos treinos.

Segunda consta na página do SporTV, Means falou que não sabia que o joelho era considerado um apoio neste tipo de situação, mas também falou que as joelhadas foram intencionais para machucar Cowboy pelo fato de querer finalizar a luta. O americano agora pode ser desclassificado e com isso a vitória ficaria com o trirriense.