Departamento de Identificação Civil de Três Rios bate recorde no Estado do Rio de Janeiro

O Departamento de Identificação Civil da Câmara de Três Rios, bateu o recorde de emissão de Carteira de Identidade do Estado do Rio de Janeiro no ano de 2016.

De acordo com Renata Santos, colaboradora que registrou a maior emissão, foram 1.205 identidades e 2.613 Carteiras de Trabalho ao longo do ano. “De todos os departamentos do Estado, o de Três Rios foi o que emitiu o maior número de atendimento, o que reforça o bom trabalho prestado na unidade e a agilidade. Estes dados nos foi passado com muita alegria pela coordenadora do Procon”, explicou.

Funcionando na Rua Duque de Caxias, nº 75, Centro da Cidade, o Procon Três Rios registrou mais de 7.000 atendimentos no último trimestre de 2016.