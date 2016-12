Doações do Natal Solidário são entregues à instituições de caridade de Três Rios

Representantes de diversas entidades de Três Rios estiveram na sede do Sicomércio Três Rios na manhã dessa quarta-feira (21), para receber as doações arrecadadas na campanha Natal Solidário, realizada há doze anos pelo sindicato.

As instituições que receberam as doações foram: Centro Espírita Francisco de Assis; Creche Amigos do Caminho; Obra Social Madre Palmira Carlucci; Centro Espírita Bezerra de Menezes; Asilo São Vicente de Paulo; Instituto Metodista Carlota Pereira e Projeto Luz Amanhecer.

O Natal Solidário, que faz parte do Natal Iluminado é realizado pelo Sicomércio no mês de dezembro e arrecada alimentos não perecíveis durante os eventos de fim de ano.

“Esse ano com a crise, as doações não aconteceram como nos anos anteriores. Por isso agradecemos imensamente e mais uma vez ao Sicomércio pela iniciativa que vai ajudar muito às crianças e jovens atendidos no projeto, fazendo com que ele possa ser mantido, representando mais expectativa de vida para essas pessoas”, disse a irmã Aparecida, da Obra Social Madre Palmira Carlucci.

O Natal Iluminado é realizado pelo Sicomércio em parceria com a Prefeitura de Três Rios e patrocínio do Sistema Fecomércio/Sesc.